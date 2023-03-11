2023/03/11 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، القبض على ثلاثة إرهابيين في ديالى.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انها “مستمرة عملياتها الأمنية لمتابعة العناصر الإرهابية للقصاص منهم وتجفيف منابعهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بـ3 ارهابيين في ديالى المركز الخبري الوطني.

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