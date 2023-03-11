كاميرا تظهر لحظة قتل الشرطة الأمريكية شابًا داخل سيارته

2023/03/11 | 12:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الشرطة الأمريكية في مدينة فارمنغتون بولاية يوتا مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبته على جسد أحد ضباط الشرطة خلال عملية توقيف مروري انتهت بإطلاق نار قاتل ونريد تحذيركم من أن هذا الفيديو يحتوي على مشاهد قد تكون مزعجة للبعض.

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