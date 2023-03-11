التربية تعلن عن إطلاق أول مدرسة الكترونية

2023/03/11 | 12:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطوة تتماشى والاتفاقات الدولية مع الأمم المتحدة.

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