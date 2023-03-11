 ميسي وموجة

2023/03/11 | 12:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نجم نادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، قد يتجنب زيارة مسقط رأسه في الأرجنتين بسبب موجة العنف التي تعاني منها تلك المدينة بسبب المخدرات وعقب تلقيه تهديدات من رجال عصابات.

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