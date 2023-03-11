2023/03/11 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توالى الترحيب الدولي والعربي بالاتفاق

على استئناف العلاقات السعودية

الإيرانية، من جانبه قال المتحدث باسم

مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن

السعوديين أبلغوا واشنطن باتصالاتهم مع

الإيرانيين، لكن لم ي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترحيب دولي وعربي وقلق إسرائيلي باتفاق السعودية وإيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترحيب دولي وعربي وقلق إسرائيلي باتفاق السعودية وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).