بغداد:إغلاق جسر 14 رمضان لتنفيذ

2023/03/11 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بقطع جسر

14 رمضان الرابط بين الاعظمية ومنطقة

الإسكان في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن" قوة

امنية قطعت صباح اليوم، جسر 14 رمضان

الرابط بين منطقتي الاعظمية و

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