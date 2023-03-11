عطل مفاجئ يضرب تويتر في اغلب دول العالم

2023/03/11 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات موقع Downdetector، أن مستخدمي

"تويتر"، اشتكوا من تعطل عمل الموقع أو

التطبيق على الهواتف المحمولة.





وأفاد الموقع بأن حوالي 2.1 ألف مستخدم

لاحظوا خللا في عمل "تويتر".





وأشار إلى أن 71

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