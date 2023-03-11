2023/03/11 | 13:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: اعتبر تقرير نشره موقع اكسفورد اكاديمي، أن عواقب حرب العراق العام...

ظهرت المقالة اكسفورد اكاديمي: التنافس الايراني السعودي وتزايد نفوذ الصين..



احدى تداعيات غزو العراق أولاً على المسلة.

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