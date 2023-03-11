علاوي: الاتفاق بين السعودية وإيران سينعكس إيجاباً على العراق والمنطقة بأسرها

2023/03/11 | 13:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، يوم السبت، الاتفاق بين السعودية وإيران على إعادة العلاقات الثنائية سينعكس إيجاباً على العراق والمنطقة بأسرها، مجددا تأكيده على ضرورة تصحيح مسار العملية السياسية في البلاد.

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