سيلينا غوميز تتصدر قائمة أول امرأة تحصد 400 مليون متابع على صفحتها على انستغرام

2023/03/11 | 13:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمام سيلينا غوميز أربعة ملايين متابع فقط لتتصدر قائمة أول امرأة تحصد 400 مليون متابع على صفحتها على انستغرام.تتصدر سيلينا قائمة النساء اللواتي حصدن أكثر نسبة متابعة على صفحتها على انستغرام، بأكثر من 397 مليون متابع..هذا الرقم ازداد … Readmore

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