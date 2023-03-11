النزاهة تعلن ضبط 117 متهما خلال شهر

2023/03/11 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، إحصائية بعمليات الضبط المنفذة في مديريات ومكاتب التحقيق خلال شهر شباط 2023.

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