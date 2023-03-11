مدرب منتخبنا الوطني يزور تدريبات الزوراء

2023/03/11 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار مدربُ المنتخب الوطنيّ “خيسوس كاساس” تدريباتَ فريق الزوراء صباح اليوم السبت، وذلك في مركز تدريبات نادي الزوراء في الشالجية.

وأوضح المنسقُ الإعلامي للمنتخب الوطنيّ، محمد عماد في بيان أن “المدرب الإسباني زار تدريبات الزوراء والتقى مدربَ الزوراء أيوب أوديشو، وبعد نهايةِ الوحدةِ التدريبيّة وتبادلا الحديث فيما يتعلق ببعض اللاعبين وجاهزيتهم، متفقين على أن هذه الزيارات والتواصل ما بين مدرب المنتخب الوطنيّ ومدربي الأندية سيلقي بظلالٍ إيجابيةٍ تصب في مصلحة الكرة العراقيّة”.

وبين إن “زيارة المدرب الإسباني للأندية ستكون مستمرةً في الأيام المقبلة برفقة الملاك التدريبيّ المساعد له”، لافتاً إلى إن “رؤية المدرب للإطلاع على الكرةِ العراقيّة بدأت تتسع، وإنه يريد التعرفَ عن قربٍ على واقع الأندية واللاعبين”.

وأضاف أن “المدرب كاساس سيتوجه غداً إلى البصرة برفقة المساعد الخاندرو فاريلا ومدرب اللياقة البدنية خافير برناديت، وذلك من أجل التواجد في مباراةِ (الذهاب) بين القوة الجويّة والشباب السعودي ضمن إطار مبارياتِ التأهيل لدور المجموعات لبطولةِ الأندية العربيّة”.

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