القائد العام يوافق على استحداث كلية الشرطة الثانية ومقرها البصرة

2023/03/11 | 13:32 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 وافق القائد العام للقوات المسلّحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، على استحداث كلية الشرطة الثانية في البصرة.وذكر بيان لمكتب السوداني تلقت شبكة 964 نسخة منه: رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد محمد شياع السوداني، وافق على استحداث كلية الشرطة الثانية، ويكون مقرّها محافظة البصرة، من أجل رفد تشكيلات […]

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