ميقاتي يعتذر للسوداني لما حصل من إساءة للطلبة العراقيين

2023/03/11 | 13:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء ذلك بعد قيام أفراد في جهاز الامن العام اللبناني بالاعتداء على الطلبة العراقيين.

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