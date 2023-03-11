الهجرة تحصي اعداد العراقيين المتواجدين في مخيم الهول

2023/03/11 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم

السبت، أعداد العراقيين المتواجدين في

مخيم الهول، لافتة إلى أن ليس جميعهم

ينتمون لعناصر داعش.





وقالت الوزيرة ايفان فائق في تصريح صحفي

، إن "هناك عملا تشاركيا مع ال

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