السيد احمد الصافي : أنّ النجف هي من تصدّت لداعش

2023/03/11 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المتولّي الشرعي للعتبة العباسية

المقدسة السيد أحمد الصافي، إلى حفظ

الحقائق وتوثيق تضحيات الشعب العراقي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في

افتتاح مهرجان عين الحياة، الذي تقيمه

مؤسّسة القبس للثقاف

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