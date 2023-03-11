2023/03/11 | 13:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يوافق على استحداث كلية "الشرطة الثانية" ومقرها البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/11 | 13:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوافق على استحداث كلية "الشرطة الثانية" ومقرها البصرة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوافق على استحداث كلية "الشرطة الثانية" ومقرها البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).