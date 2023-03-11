2023/03/11 | 13:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اتصالاً من رئيس...

ظهرت المقالة ميقاتي يتصل بالسوداني: نأسف لإساءة معاملة طلبة عراقيين في لبنان أولاً على المسلة.

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