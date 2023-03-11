إدارة الغذاء والدواء صادقت على بخاخ أنف يعالج الصداع النصفي بسرعة.. ما اسمه؟

2023/03/11 | 13:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شركة "فايزر" أنّ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على رذاذ أنف جديد للبالغين الذين يعانون من الصداع النصفي.وقالت الشركة إنّ بخاخ الأنف قد يخفّف من آلام الصداع النصفي خلال 15 دقيقة.

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