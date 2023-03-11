اعتقال 25 متهماً خلال عمليات متفرقة في 9 محافظات

2023/03/11 | 14:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم إرهابيين.

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