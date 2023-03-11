بريطانيا تنوي استثمار عشرين مليار جنيه لتخزين الكربون

2023/03/11 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – أعلنت لندن الجمعة عن استثمار عشرين مليار جنيه إسترليني (22,5 مليار يورو) على مدى عشرين عاما لحبس الكربون وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.وقالت وزارة المالية في بيان إن وزير المالية جيريمي هانت الذي يفترض أن يقدم ميزانيته إلى البرلمان […]

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