ممثلة تسرق الأضواء بزي طبعة النمر من رأسها حتى أخمص قدميها

2023/03/11 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أنها لم تكن تمشي على المدرّج، إلّا أن الممثلة الأمريكية، زيندايا، خطفت الأنظار في معرض علامة الأزياء الفاخرة "لوي فيتون"، في باريس، الإثنين الفائت.

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