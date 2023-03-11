ضمن الذهاب لكأس العالم.. العراق يتغلب على ايران بهدف نظيف في الوقت القاتل

2023/03/11 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب العراقي لدور نصف نهائي

كأس آسيا للشباب تحت سن 20 سنة بعد تحقيقه

الفوز على نظيره الايراني بهدف دون

مقابل جاء عن طريق اللاعب علي جاسم في

الدقيقة 90+1.

وبهذا التأهل ضمن المنتخب العراقي

تأهل

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