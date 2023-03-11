نائب عن كربلاء يتوقع التصويت على قانون الانتخابات الجديد بالبرلمان ويرمي الكرة بملعب الشارع العراقي

2023/03/11 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع النائب المستقل جواد اليساري ان

يتم التصويت على قانون الانتخابات

الجديد الذي ايدته الكتل الكبيرة

ورفضته الكتل الناشئة والمستقلين.

وقال اليساري وهو احد نواب محافظة

كربلاء المقدسة لوكالة نون الخبري

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