الحرية: “لفة ونص” تفتح أول فرع لها في بغداد.. بعد لبنان والكويت والسعودية

2023/03/11 | 15:15 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرية (بغداد) 964 افتتح في مدينة الحرية ببغداد، الفرع الأول من سلسلة مطاعم “لفة ونص”، الذي يُقدّم أطباقاً شاميّة بالدرجة الأولى، مع مجموعة من الأكلات السريعة.التفاصيل: المطعم يقع في شارع المشجّر الكائن بمنطقة الدور في الحرية.العاملون في المطعم من السوريين والعراقيين.سيف الخزعلي، صاحب المطعم لشبكة 964: لدينا وكالة من سلسلة مطاعم “لفة […]

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