2023/03/11 | 15:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة الصدر يجمد التيار الصدري في ديالى حتى إشعار آخر أولاً على المسلة.

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