2023/03/11 | 15:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: وافق القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني على استحداث كلية...

ظهرت المقالة السوداني يوافق على استحداث كلية الشرطة الثانية بالبصرة..



خطوة حسمت مشروعا معطلا ترددت الحكومات السابقة في حسمه أولاً على المسلة.

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