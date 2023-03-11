بهدف قاتل.. منتخبنا الشبابي يقصي إيران من كأس آسيا ويتأهل للمونديال

2023/03/11 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجح منتخبنا الشبابي في افتتاح التسجيل أمام نظيره الإيراني في المباراة الجارية بين المنتخبين ضمن منافسات كأس آسيا للشباب.

وتقام المباراة على ملعب جار لحساب الدور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 20 عاماً.

وسجل اللاعب علي جاسم هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وفي حال تأهل العراق إلى نهائيات كأس العالم، ستكون هذه المرة هي الخامسة في تأريخ ليوث الرافدين.

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