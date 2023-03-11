السيد مقتدى الصدر يجمد عمل التيار الصدري في محافظة ديالى (وثيقة)

2023/03/11 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، تجميد عمل التيار الصدري في محافظة ديالى.

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