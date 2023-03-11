برفع نسبتها.. محنة حصة الإقليم في الموازنة تُحسم

2023/03/11 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، الجمعة، عن نسبة حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية الاتحادية.

وقال فقي لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك تواصل دائم وزيارات إلى بغداد وإجماع سياسي على أن نسبة 12% وهي غير عادلة ولا تتناسب والالتزامات التي بذمة إقليم كردستان من رواتب ومشاريع وديون وغيرها".

وأضاف "في المقابل على حكومة الإقليم الالتزام التام بالاتفاق الذي أبرم مع الحكومة الاتحادية وعدم التنصل عن التنفيذ كما يحصل في كل مرة، والذي يدفع ثمنه المواطن الكردي".

وأكد فقي أن "الاتفاق تم بتحديد حصة الإقليم من الموازنة بنسبة 14%".

وكان رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، أعلن في 26 شباط الماضي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون موازنة 2023.

وأضاف أن "بعد التباحث حول الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، تم التوصل لاتفاق مبدئي حول مشروع قانون موارنة 2023"، مشيراً إلى أن "الأجواء كانت إيجابية بين الطرفين".

وتجري الوفود الكردية، منذ نحو ثلاثة أشهر، زيارات مكوكية إلى بغداد، للتفاوض حول المسائل العالقة بين المركز وإقليم كردستان، التقت خلالها بالأطراف المعنية بملفات الموازنة وقانون النفط والغاز، والمنافذ الحدودية.

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