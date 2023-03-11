بهدف حاسم.. ليوث الرافدين يقصي إيران من كأس آسيا ويتأهل للمونديال

2023/03/11 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تأهل منتخب شباب العراق، اليوم السبت، الى الدور نصف النهائي من بطولة كأس اسيا للشباب تحت 20 عاما بفوزه على نظيره الايراني بهدف قاتل.

وجاء هدف المباراة الوحيد للعراق عبر اللاعب علي جاسم بعد مجهود فردي منه بالدقيقة 90 ليقود منتخب الشباب الى الدور القادم، فضلا عن ضمان التأهل الى كأس العالم للشباب.

وانتهى الشوط الاول من المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين رغم تبادل الهجمات الخطيرة خلال مجريات المباراة.

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