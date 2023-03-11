2023/03/11 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت ، اعتقال 3 من تجار المخدرات وضبط 2000 حبة في بابل والنجف.وقالت الخلية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: انه “من خلال المتابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 3 تجار مخدرات وضبط 2000 حبة في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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