"أنت كاذب".. بنزيمة يفتح النار على "ديدييه المقدّس"

2023/03/11 | 15:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر نجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي، كريم بنزيمة، الذي اعتزل اللعب دوليا بعد مونديال قطر، في منشور على حسابه في موقع انستغرام من حديث صحفي أجراه مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان.

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