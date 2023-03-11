الأعرجي: حكومة السوداني تنتهج سياسة الانفتاح على الدول

2023/03/11 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنتهج سياسة الانفتاح على الدول والتواصل وتطوير العلاقات في كافة المجالات.

وذكر بيان للأعرجي أن “مستشار الأمن القومي استقبل بمكتبه رئيس مجلس وزراء العدل العرب وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، والوفد المرافق له، بحضور وزير العدل خالد شواني، والوكيل الأقدم للوزارة، زياد التميمي”.

وأضاف أن “اللقاء بحث آفاق التعاون بين العراق ومملكة المغرب، وتعزيز روابط الشراكة والإخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب استعراض أبرز القضايا والتحديات إقليميا ودوليا”.

وأشاد وزير العدل المغربي، بـ”ما يمتلكه العراق من قوة استراتيجية ودور فاعل في المنطقة”، مشيرا إلى “تطلع المغرب ملكاً وحكومة إلى استمرار وزيادة التعاون مع العراق وفي كافة المجالات، لاسيما التعاون الأمني وتبادل المعلومات”.

من جانبه، أكد الأعرجي، على أن “حكومة السوداني تنتهج سياسة الانفتاح على الدول والتواصل وتطوير العلاقات في كافة المجالات، وبضمنها تطوير وتمتين العلاقات مع مملكة المغرب، والتعاون فيما بين وزارة العدل العراقية ومستشارية الأمن القومي ووزارة العدل المغربية، في إنهاء ملف السجناء بما يتناسب مع قوانين البلدين ودراسة الحالات الإنسانية”.

وتابع أن “اللقاء شهد أيضا بحث ملف مخيم الهول السوري، وأهمية التعاون والعمل على تفكيكه وإنهائه، لما لذلك من أثر كبير على أمن واستقرار المنطقة”.

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