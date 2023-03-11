الموارد المائية: أولويات عملنا حالياً هو ضمان الاستخدام الأمثل للمياه

2023/03/11 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، أن من أولويات عمل الوزارة حالياً هو ضمان الاستخدام الأمثل للمياه.

وذكر بيان للوزارة أن “وزير الموارد المائية عون ذياب تفقد محطة الضخ الثانية PS2 في الرميلة ضمن محافظة البصرة”.

ولفت البيان، الى أن “الوزير اجرى اجتماعا فنيا ضم المستشار الفني للوزارة علاء الدين طاهر ومدراء تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة، جرى خلاله مناقشة عدة أمور فنية تخص عمل المحطة وتنفيذ الجزء الحرج من قناة البدعة وبطول كلي ٤٥ كم بدلا من ٥٥ كم لغرض ضغط النفقات وتحقيق الغاية من المشروع وهو إيصال حصة مائية إلى محافظة البصرة بكمية ونوعية جيدة اسوة بباقي المحافظات”.

ووجه الوزير، “بتنفيذ محطة ضخ جديدة بالقرب من المحطة القديمة لزيادة الضخ وتأمين الاطلاقات في المنطقة الحرجة من القناة وان يكون العمل من قبل شركات الوزارة بشكل حملات من بداية المحطة الجديدة ولغاية كم ٤٥ من المشروع، لإنهاء كافة المشاكل والتعارضات في العمل اولا بأول والمباشر بالعمل بشكل فوري وسريع لإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة وبأقل التكاليف وضمن المواصفات الفنية المعمول بها عالميا”.

واضاف، أن “العمل من أجل تقديم خدمة للمواطنين وضرورة الالتزام بتطبيق البرنامج الحكومي والحفاظ على المال العام، وأن من أولويات عمل الوزارة في الوقت الحاضر هو ضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق التوزيع العادل على الجميع.

وبين الوزير، أن “هناك مشاريع يتم تنفيذها من قبل الحكومة المحلية في البصرة وبالتعاون مع الوزارة لتأمين إيصال المياه إلى جميع المستفيدين وباستخدام التقنيات الحديثة .

واستمع ذياب، من “مدراء تشكيلات الوزارة في المحافظة إلى أهم المشاكل والمعوقات في العمل موجها بإيجاد الحلول السريعة والناجعة لها، واجرى بعدها جولة ميدانية في المحطة للاطلاع عليها عن كثب”.

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