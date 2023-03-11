2023/03/11 | 16:11 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخبنا الشبابي يهزم إيران ويتأهل لكأس العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/11 | 16:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الشبابي يهزم إيران ويتأهل لكأس العالم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الشبابي يهزم إيران ويتأهل لكأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).