2023/03/11 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة التخطيط، السبت، عن إجراءاتها تجاه فحص نقاوة الذهب خلال عام، فيما حددت الإجراءات القانونية المتخذة عند ضبط أي غش أو تلاعب.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يتولى العمل على ضمان سلامة الذهب المتداول في العراق، من خلال جملة من الإجراءات المهمة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف الهنداوي، أن "هذه الإجراءات تتمثل بإلزام الصاغة ومستوردي الذهب بفحص مصوغاتهم لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للتأكد من سلامتها، ومن ثم وسمها بوسم خاص، إضافة إلى وجود فرق خاصة من الجهاز تتواجد في المنافذ الحدودية (مطار بغداد ومطار النجف) تتولى عملية فحص الذهب المستورد".

وتابع: "ومن بين الإجراءات أيضاً، قيام فرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بالتفتيش المستمر لمحال الصاغة في جميع المحافظات، وأخذ عينات عشوائية لفحصها، لضمان سلامة الذهب الذي يتعاملون به".

ولفت إلى أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يتولى منح إجازة ممارسة مهنة الصياغة"، مؤكداً أنه "في حال ضبط أي غش أو تلاعب يتم إحالة الصائغ إلى المحاكم، وسحب إجازة ممارسة المهنة".

وأشار إلى أنه "خلال عام 2022، تمت معايرة (1785) ميزاناً لصياغة الذهب في عموم العراق، وتم منح (632) إجازة ممارسة مهنة الصياغة، وكشف وتفتيش (7658) محلاً للصاغة، وضبط (48) صائغاً مخالفاً، أحيلوا جميعاً إلى القضاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: تفتيش 7658 محلاً للصاغة وإحالة 48 صائغاً مخالفاً للقضاء في 2022 ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: تفتيش 7658 محلاً للصاغة وإحالة 48 صائغاً مخالفاً للقضاء في 2022 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).