الامارات:‬‭ ‬عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة هامة نحو الاستقرار

2023/03/11 | 16:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد على تويتر،...

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