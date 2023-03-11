2023/03/11 | 16:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: يستعد التحالف المشكل للحكومة في العراق الى تحقيق خرق في ملف...

ظهرت المقالة الإطار يقترب من تحقيق خرق لصالح تعديل قانون الانتخابات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار يقترب من تحقيق خرق لصالح تعديل قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار يقترب من تحقيق خرق لصالح تعديل قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).