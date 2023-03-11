2023/03/11 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، استعدادها لاطلاق حصة رمضان الثالثة من مادة الطحين، فيما اشارت الى تشكيل لجان لمتابعة عملية التوزيع.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم تشكيل لجان عليا برئاسة مدراء الاقسام لتنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة الى وكلاء الطحين لمتابعة توزيع الطحين وتدقيق قوائم تجهيز المواطنين".

ونقل البيان عن خالد اسماعيل النداوي مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة قوله إنه " وجه بتشكيل لجان عليا لتنفيذ زيارات ميدانية الى الوكلاء في قواطع بغداد للوقوف على تجهيز المواطنين ومتابعة التزامهم بأوقات عملهم والتدقيق بقوائم وبطاقات التجهيز لضمان انسيابية التوزيع وايصال الطحين الى جميع العوائل المشمولة بالبطاقة التموينية".

وشدد النداوي على "ضرورة تنسيق الجهود لتوفير مستلزمات العمل الاساسية من الاثاث والبنية التحتية المناسبة وتعزيز خطوط نقل الموظفين، فضلا عن تعزيز ملاكات الاقسام التي تعاني من نقص في كوادرها باجراء المناقلات وحسب الحاجة والتخصص".

واوضح أن" شركته أطلقت تجهيز وجبة جديدة من خلطات الحبوب الى المطاحن العاملة لتسريع وتيرة التجهيز بمخصص الحصة الثانية من الطحين والاستعداد لإطلاق الحصة الثالثة خلال شهر رمضان المبارك".

وأشار الى أن "شركته تعمل بالتنسيق مع شركة تجارة الحبوب لتنفيذ خطة الوزارة الخاصة بتوزيع مفردات السلة الغذائية والطحين وفق التوقيتات المحددة والتي تلبي حاجة المواطنين وتحقيق متطلباته من المواد الغذائية الأساسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة بصدد اطلاق حصة رمضان الثالثة من الطحين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة بصدد اطلاق حصة رمضان الثالثة من الطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).