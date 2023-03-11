وزير الموارد يوجه بانشاء مشاريع ومحطات مياه جديدة في البصرة

2023/03/11 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وجه وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، اليوم السبت، بإنشاء مشاريع ومحطات مياه جديدة في محافظة البصرة

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزير عون ذياب عبد الله، تفقد محطة ضخ PS2 ضمن مديرية مشروع ماء البصرة (قناة البدعة) في محافظة البصرة، وأجرى اجتماعا فنيا فيها لمناقشة عدة أمور فنية تخص عمل المحطة وتنفيذ الجزء الحرج من قناة البدعة وبطول كلي 45 كم بدلا من 55كم لغرض ضغط النفقات وتحقيق الغاية من المشروع وهو إيصال حصة مائية إلى البصرة بكمية ونوعية جيدة اسوة بباقي المحافظات".

وأضافت أنه "الوزير وجه خلال الجولة التفقدية بتنفيذ محطة ضخ جديدة بالقرب من المحطة القديمة لزيادة الضخ وتأمين الاطلاقات في المنطقة الحرجة من القناة وان يكون العمل من قبل شركات الوزارة بشكل حملات من بداية المحطة الجديدة ولغاية 45كم من المشروع لإنهاء كافة المشاكل والتعارضات في العمل اولا بأول والمباشر بالعمل بشكل فوري وسريع لإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة وبأقل التكاليف وضمن المواصفات الفنية المعمول بها عالميا".

ونقل البيان عن وزير الموارد المائية تأكيده أن "العمل يأتي من أجل تقديم خدمة للمواطنين وضرورة الالتزام بتطبيق البرنامج الحكومي والحفاظ على المال العام، وأن من أولويات عمل الوزارة في الوقت الحاضر هو ضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق التوزيع العادل على الجميع".

وقال عون ذياب عبد الله، بحسب البيان، إن "هناك مشاريع يتم تنفيذها من قبل الحكومة المحلية في البصرة وبالتعاون مع الوزارة لتأمين إيصال المياه إلى جميع المستفيدين وباستخدام التقنيات الحديثة".

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