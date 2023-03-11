صور: شهادات مروعة من الناجين الإيزيديين خلال فتح مقبرة “زليلة” الجماعية في سنجار

2023/03/11 | 16:31 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنجار (نينوى) 964 باشر “الفريق الوطني” المختص بفتح المقابر الجماعية أعماله، صباح السبت، في المقبرة الأربعين “زليلية” من أصل 89 مقبرة محددة للضحايا الايزيديين، شرقي قضاء سنجار، بحضور عدد من ذوي الضحايا.ندو خلف من ذوي الضحايا لشبكة 964: فقدت 2 من أبنائي و6 عوائل كاملة من أقاربنا أثناء هجوم داعش على القرية.ننتظر فتح […]

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