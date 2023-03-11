2023/03/11 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الاسبق أياد علاوي، اليوم السبت، بضرورة وضع قوانين واضحة تدعم الحكومة والمرشح والحزب بمبالغ مالية.وقال علاوي في تصريح خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاوي لـ”المركز الخبري”: قانون الانتخابات يجب أن يعدل والا فلن نشارك في الانتخابات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي لـ”المركز الخبري”: قانون الانتخابات يجب أن يعدل والا فلن نشارك في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي لـ”المركز الخبري”: قانون الانتخابات يجب أن يعدل والا فلن نشارك في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).