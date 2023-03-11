2023/03/11 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقرار اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وقال مراسل / المركز الخبري الوطني/إن” بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد مع إغلاق البورصة المركز الخبري الوطني.

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