مدرب منتخب مصر الأولمبي: صلاح يشبه نيمار.. وهذا موقفي من ضمه لقائمة أولمبياد باريس

2023/03/11 | 16:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبّه روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 23 عامًا، محمد صلاح بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، مُشيراً إلى أنّه سيضمّ نجم نادي ليفربول إلى قائمة "الفراعنة" الأولمبي حال التأهل لأولمبياد باريس.

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