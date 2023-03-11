السوداني يزور واشنطن الأسبوع المقبل

2023/03/11 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر مطلع اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتجهز لزيارة العاصمة الاميركية واشنطن خلال الايام القليلة المقبلة قبل حلول شهر رمضان.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "السوداني يرافقه وفد عراقي رفيع يزور الولايات المتحدة الاميركية قبل حلول شهر رمضان لحل اغلب المشاكل العالقة بين العراق وواشنطن".

وأضاف أن "الدعوة جاءت بعد ان أثبت السوداني جديته في حل الخلافات مع واشطن".

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو شهر على زيارة وفد عراقي رفيع برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين الى واشنطن في شهر فبراير الماضي، الا ان الزيارة ونتائجها طغى عليها الغموض، فيما وصفها مراقبون بأنها لم تسفر عن شيء، ولم ينجح الوفد باقناع واشنطن بتأجيل او تخفيف القيود على المنصة الالكترونية.

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