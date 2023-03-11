وزير الداخلية: مجلس الوزراء وافق على إنشاء مصحات قسرية لمتعاطي المخدرات

2023/03/11 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مصحات قسرية لمتعاطي المخدرات.

وقال إعلام الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الشمري أعلن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مصحات قسرية لمتعاطي المخدرات".

هذا وبعد استفحال ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق بين فئة الشباب خاصة، ثمة مساع يبذلها البرلمان والحكومة للحد من الظاهرة من خلال تشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء، وإجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات.

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