رفع الحجب عن جميع الرواتب التقاعدية المتوقفة لذوي شهداء في الانبار

2023/03/11 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب فهد الراشد، السبت، عن رفع الحجب عن الرواتب التقاعدية لذوي الشهداء وجرحى العمليات الارهابية في الانبار.

وقال الراشد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هيئة التقاعد الوطنية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية وتقاعد الانبار ومؤسسة الشهداء رفعت الحجب عن جميع الرواتب التقاعدية التي تم ايقافها مؤخرا ضمن الوجبة (14400) والوجبات التي فيها قرارات الهيئة القضائية “.

واضاف ان” اللجنة المختصة رفعت الحجب المفروض على المعاملات التقاعدية بعد التأكد من صحتها”، مبينا ان” الجهات المعنية خاطبت وزارة المالية لغرض تخصيص مبالغ لهم وسيتم اطلاقها في غضون الايام القليلة المقبلة”، مؤكدا ان” اللجان المختصة ماتزال تجري عمليات تدقيق لكافة المعاملات التقاعدية واحالت كل من يثبت تلاعبه معاملات المتقدمين الى القضاء “.

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