2023/03/11 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل .

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 157100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 157050 دينارا مقابل 100 دولار.

واشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 156000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا ايضا فيها حيث بلغ سعر البيع 157600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157000 دينار مقابل 100 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع طفيف باسعار الدولار في بغداد وكردستان مع الاغلاق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع طفيف باسعار الدولار في بغداد وكردستان مع الاغلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).