2023/03/11 | 17:10 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق يتأهل لكأس العالم للشباب بفوز درامي على إيران (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/11 | 17:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب العراق يتأهل لكأس العالم للشباب بفوز درامي على إيران (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب العراق يتأهل لكأس العالم للشباب بفوز درامي على إيران (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).